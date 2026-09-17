Según informaron desde el Municipio, la Dirección de Deportes realizó una serie de trabajos en el Estadio Municipal de Vóley para mejorar las condiciones del espacio utilizado semanalmente por deportistas, entrenadores, familias y público.

Entre las tareas se incluyó la renovación de la cartelería, una intervención que no se realizaba desde la inauguración del estadio. También se efectuaron trabajos de pintura y restauración de las tribunas, acondicionamiento de paredes y mejoras en el sistema de iluminación de las canchas.

Los trabajos se desarrollaron de manera articulada con distintas áreas municipales, entre ellas Electrotecnia, Higiene Urbana, Espacios Verdes y personal de Mantenimiento, que intervinieron en el acondicionamiento general del lugar.

“El estadio mantiene una actividad permanente y es sede de las jornadas de la Liga Municipal de Vóley, que se disputan cada sábado y domingo y reúnen a más de 60 equipos de diferentes categorías femeninas y masculinas”, señalaron, y comentaron que “a partir de estas intervenciones, está previsto continuar con nuevas tareas en distintos sectores del predio, entre ellas mejoras en los accesos y otras acciones de acondicionamiento general”.