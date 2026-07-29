Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que a través de un trabajo conjunto con la Liga Departamental de Fútbol se llevó adelante el recambio de tablones en tribunas y mallas de contención en el Estadio Municipal y en distintos clubes locales.

Las tareas de mantenimiento y renovación alcanzaron al Club Sarmiento, Club Sud América, Central Entrerriano, Club Unión del Suburbio, Club Pueblo Nuevo, Club Juventud Unida y al predio municipal. Con estas obras, los recintos cuentan ahora con instalaciones acondicionadas para ofrecer mayor comodidad y resguardo a los futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes y a los vecinos que concurren a cada fecha del torneo.

En total, se instalaron 1.380 tablones nuevos, fueron reacondicionados 1.150 y se colocaron 2.664 metros cuadrados de mallas que fueron colocadas debajo de las tribunas cuya función es evitar la caída de las personas actuando como contención.