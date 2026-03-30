La Dirección de Obras Públicas municipal avanzó con la adecuación del acceso a los Galpones del Puerto mediante un esquema técnico orientado a mejorar la capacidad portante de la calzada y ordenar la circulación en un sector estratégico para la logística local.

La intervención se desarrolló con maquinaria vial pesada y equipos de apoyo que permiten sostener un ritmo continuo de trabajo sobre la traza existente.

Las tareas contemplaron el retiro completo del suelo vegetal con retroexcavadora y camiones. Luego se ejecutó la nivelación de la superficie y la compactación de la subrasante, instancia clave para corregir deformaciones previas y garantizar una base uniforme sobre la cual se apoya la estructura final, un proceso que define la estabilidad del conjunto y permite avanzar con precisión en las etapas posteriores.

Sobre esa base se incorporó material granular asfáltico reciclado, proveniente de fresado, que se distribuyó en capas sucesivas con control permanente de espesores y pendientes, una configuración técnica que favorece el escurrimiento del agua y reduce la posibilidad de acumulaciones que afecten la transitabilidad.

Finalmente, la compactación se realizó con rodillo neumático, lo que otorgó cohesión al paquete estructural y mejoró su respuesta frente al tránsito pesado

Durante todo el operativo se aplicó riego periódico para controlar la emisión de polvo, tanto en el sector de trabajo como en las áreas de acopio del material.

En paralelo, se desarrolló una limpieza integral del entorno inmediato que abarcó sectores de hormigón, cunetas, veredas, cerramientos y macetones. Estas tareas se ejecutaron con herramientas manuales por una cuadrilla específica que retiró sedimentos y residuos acumulados, lo cual mejoró las condiciones generales del espacio.

Los trabajos fueron realizaros por personal de la Dirección de Obras Públicas, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y también por internos de la Unidad Penal n°9, quienes forman parte de estas tareas, por el convenio firmado oportunamente por el Gobierno de Gualeguaychú con el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

El despliegue también incluyó motoniveladora, retro pala, tractor con equipo regador y camiones de transporte que permiten la extracción del suelo removido y el aporte del material reciclado, y la presencia de equipos adicionales reforzó la logística de traslado y contribuyó a optimizar los tiempos de ejecución en toda la zona de intervención.

El resultado es una superficie más homogénea, con mejores condiciones de rodamiento y mayor resistencia estructural, una mejora que impacta de forma directa en la operatividad del área portuaria al facilitar la circulación de vehículos y ordenar las maniobras dentro de ese lugar.

La consolidación de accesos logísticos define el rendimiento de toda la infraestructura asociada a los Galpones del Puerto porque cada mejora en la base de apoyo se traduce en mayor eficiencia operativa, menor desgaste de los equipos y mejores condiciones para el desarrollo sostenido de la actividad productiva en la ciudad.