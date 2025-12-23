A pocos metros de la Ruta Nacional Nº 14, el barrio Don Pedro recibió una serie de intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y a mejorar las condiciones de circulación interna, luego de diversas acciones que se concentraron sobre el entramado barrial y apuntaron a resolver problemáticas asociadas al desgaste natural de las calzadas de suelo natural.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con personal y equipamiento municipal.

El esquema de trabajo incluyó mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realizó un repaso general de las arterias del barrio y se incorporó broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de las calzadas y garantizar una circulación más segura, tanto para vehículos particulares como para servicios esenciales.

En este sentido, la distribución del material se ejecutó de manera uniforme, atendiendo las pendientes y el estado previo de cada tramo.

De forma complementaria, se llevó adelante el perfilado integral del sector, una tarea que consiste en el nivelado y conformación de la calzada mediante el uso de maquinaria pesada, entre ellas una motoniveladora de gran porte, que permitió corregir irregularidades, ordenar bordes y definir escurrimientos adecuados.

Además de optimizar la circulación, el trabajo técnico sobre estos suelos resulta también clave para optimizar el comportamiento de las calles frente a lluvias intensas y tránsito sostenido.

Otro punto central de la intervención fue la limpieza completa del canal que cumple funciones de desagüe dentro del barrio: La remoción de sedimentos y material acumulado favorecerá el normal escurrimiento del agua y reducirá riesgos de anegamientos, una condición indispensable para preservar tanto la infraestructura vial como los frentes domiciliarios.

Los aportes de materiales para calles refieren a la incorporación planificada de recursos, en este caso broza, utilizados para reparar, mejorar y sostener la transitabilidad de caminos urbanos. Este tipo de acciones resulta fundamental en sectores donde el suelo requiere mantenimiento periódico para sostener condiciones adecuadas de uso.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.

Las mejoras viales mediante esta modalidad forman parte de una política activa que el Gobierno de Gualeguaychú desarrolla en distintos barrios de la ciudad para dar respuesta a demandas vecinales vinculadas al deterioro de calzadas, la presencia de baches y la falta de consolidación del terreno, y cuyo objetivo central es elevar los niveles de seguridad y calidad en el tránsito cotidiano.

Es por eso que el mantenimiento vial, la correcta conformación de calles y el cuidado de los sistemas de desagüe constituyen una base indispensable para el desarrollo urbano y el uso seguro del espacio público, y la intervención en Don Pedro refleja la importancia de sostener una presencia constante del Estado en el territorio, mediante obras que impactan de forma directa en la vida diaria de los vecinos.



