La Municipalidad informó que durante esta semana se realizaron trabajos de mantenimiento y adecuación del sistema de drenaje pluvial en Calle 11, a la altura de la rotonda final del Camino de la Costa.

Según se indicó, las tareas incluyeron la limpieza de desagües y la nivelación topográfica del sector con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua ante lluvias intensas o eventuales crecidas del río Gualeguaychú.

Los operarios retiraron sedimentos, maleza y otras obstrucciones acumuladas en el cauce. Además, efectuaron trabajos de nivelación para adecuar las pendientes y favorecer el drenaje.

En el lugar también se construyó un entubado con caños de hormigón armado de 600 milímetros de diámetro y se realizó un relevamiento altimétrico de los accesos domiciliarios. A su vez, se reemplazaron alcantarillas existentes para unificar pendientes y diámetros en el sistema.

Las tareas estuvieron a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria municipal.

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones se enmarcan en acciones de mantenimiento de la infraestructura hídrica urbana y mencionaron las previsiones climáticas vinculadas al fenómeno El Niño y su posible impacto en las precipitaciones de la región.