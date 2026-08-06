Se ejecutaron tareas de desbarrancado, limpieza y nivelación en los canteros centrales del boulevard Daneri, en el tramo comprendido entre calle Urquiza y el Cementerio Norte. Según se informó, el operativo se llevó a cabo en una extensión de 2,1 kilómetros y permitió retirar más de 70 camiones de tierra, arena y sedimentos acumulados durante años.

Las labores incluyeron el perfilado de los bordes de los canteros hasta dejarlos a la altura del cordón, con intervención de maquinaria y cuadrillas de operarios que completaron las terminaciones de forma manual. Durante el procedimiento se preservó el arbolado existente, sin registrarse daños en las palmeras del sector.

Una vez finalizadas las tareas, se prevé que en primavera crezca el pasto sembrado en los canteros. Además, se realizaron trabajos de limpieza en ambas calzadas del boulevard.

De acuerdo a lo señalado, la nivelación mejora la visibilidad para quienes circulan por la zona y facilita el cruce peatonal, al reducir desniveles en el sector central.