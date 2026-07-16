En el marco de la investigación iniciada por el robo calificado perpetrado días atrás en perjuicio de un comerciante de esta ciudad, y por disposición del Agente Fiscal Dr. Jorge Gutiérrez, personal policial llevó adelante tres allanamientos simultáneos que arrojaron resultados positivos para la causa.

Las medidas judiciales fueron el resultado de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, las que permitieron reunir los elementos de prueba necesarios para la obtención de las respectivas órdenes de allanamiento.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Bolivia al Norte, pasando la intersección con calle Clavarino, donde se secuestraron dos cascos, cuatro teléfonos celulares y una campera de abrigo. Asimismo, durante la diligencia se obtuvo información de interés para la investigación respecto del paradero de uno de los principales sospechosos, quien habría viajado hacia la provincia de Misiones el pasado 11 de julio. En relación con esta persona, la autoridad judicial dispuso la emisión de un pedido de captura con alcance nacional.

El segundo allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la misma arteria, donde se procedió al secuestro de un plomo calibre .38, dinero en efectivo por un monto superior a los 250.000 pesos y sustancia estupefaciente. En el lugar fue detenido un hombre de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia por su presunta vinculación con la investigación.

Por último, en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Sobral y Bvar. Daneri se secuestró un teléfono celular, un casco integral y una motocicleta de 110 cc de color negro, elementos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados como medio de movilidad para la comisión del ilícito.

Los procedimientos fueron supervisados por el Jefe de Policía Departamental, junto a los jefes de las Divisiones Operaciones y Seguridad e Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Los elementos secuestrados serán incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes, mientras que la investigación continúa con el objetivo de dar con el paradero del sospechoso sobre quien pesa el pedido de captura y avanzar en el total esclarecimiento del hecho.