El Hospital Centenario llevó adelante un nuevo Ateneo, destinado a profesionales de la salud de la institución y de la comunidad, con el objetivo de generar un espacio de formación, intercambio y actualización de conocimientos.

El ateneo “Ictericia: una pista hacia un diagnóstico inesperado” se desarrolló en el Auditorio del Hospital Centenario. La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Lucía María Carrera, residente de 1.º año de Medicina General y Familiar, y fue organizada en conjunto con el Comité de Docencia e Investigación de la institución.

La ictericia es la coloración amarillenta de la piel, las mucosas y la parte blanca de los ojos causada por un exceso de bilirrubina en la sangre. A partir de esta temática, se generó una instancia de aprendizaje destinada a fortalecer las herramientas de los equipos de salud y favorecer una mirada integral frente a las distintas manifestaciones que pueden presentarse en la práctica asistencial.

La jornada contó con la presencia de profesionales de salud, promoviendo la participación de trabajadores de distintas áreas y especialidades. De esta manera, el Ateneo sobre Ictericia se incorporó a las diferentes instancias de capacitación que se desarrollan en el hospital como parte del trabajo permanente de actualización de los equipos.

Los ateneos hospitalarios constituyen una instancia fundamental para la capacitación continua, el intercambio interdisciplinario y la actualización de quienes forman parte del sistema sanitario.