Se llevó adelante un hidrolavado integral en la Costanera de Gualeguaychú, como parte de las tareas de limpieza posteriores al recital que La Renga ofreció el 2 de mayo en el Espacio Astra.

Los trabajos incluyeron el lavado a alta presión de veredas de adoquines, el paredón de hormigón con balaustrada que bordea el río, el playón donde se ubica el cartel multicolor de la ciudad y el mobiliario urbano de todo el paseo ribereño.

Para estas tareas se utilizó un camión barredor con sistema de hidrolavado incorporado, que permitió aplicar agua a presión de manera continua sobre grandes superficies y reducir los tiempos de intervención.

El operativo principal comenzó horas después del recital. Durante la mañana del domingo, personal de distintas áreas llevó adelante una limpieza profunda en la Costanera y en el Parque Unzué, espacios que habían concentrado a miles de personas. Hacia media mañana, el sector ya presentaba condiciones adecuadas para su uso habitual.

La intervención de este martes funcionó como complemento de ese primer trabajo. Las tareas apuntaron a eliminar manchas persistentes e incrustaciones, con foco en sectores emblemáticos como el paredón histórico y el playón del cartel turístico.

Según se informó, el despliegue permitió restablecer en pocas horas el estado general de la Costanera tras un evento de gran convocatoria, con miles de asistentes en la zona ribereña.