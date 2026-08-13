El Municipio informó que llevó adelante una nueva instancia del Plan de Monitoreo del Río Gualeguaychú, el programa de control ambiental que permite evaluar periódicamente el estado del recurso hídrico y registrar variaciones en la calidad del agua superficial.

La jornada comenzó con un recorrido fluvial de tres horas a cargo de profesionales de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria. Durante el trayecto se tomaron muestras en 10 sectores definidos de la cuenca: Punto Blanco, la toma de agua de Obras Sanitarias Municipal, las desembocaduras de los arroyos Gaitán, Munilla y El Cura, el Balneario Municipal Norte, el caño difusor del Parque Industrial, la zona de la Línea de Alta Tensión, Cancha Larga y el área aguas abajo del corte.

El material recolectado se derivó al Laboratorio Único Municipal (LUM), ubicado en el predio de Obras Sanitarias, donde se ejecutan los ensayos técnicos correspondientes.

Los análisis de laboratorio contemplan la medición de parámetros físico-químicos y bacteriológicos, entre los que se destacan niveles de pH, conductividad, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno e indicadores bacterianos. A su vez, los procedimientos incluyen el rastreo de metales y la presencia de plaguicidas como glifosato, glufosinato de amonio y AMPA.

Respecto al desarrollo del programa, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, expresó que “los muestreos son una herramienta indispensable para cuidar nuestro río y, con él, el ambiente en el que vivimos. Tener un monitoreo sostenido nos permite conocer qué está pasando, generar información confiable y actuar cuando sea necesario. Desde el Gobierno Municipal entendemos que el cuidado ambiental también implica controlar, medir y sostener estas políticas en el tiempo”.

La normativa vigente fija una frecuencia mensual de mediciones para conformar una serie histórica comparativa. Los informes técnicos y los resultados de cada operativo son publicados para consulta pública en el sitio oficial www.gualeguaychu.gov.ar