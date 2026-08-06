Realizaron un nuevo allanamiento por el crimen de Auzqui y secuestraron proyectiles calibre .22
En el marco de una investigación judicial por el homicidio de Nilo Benjamín Auzqui en el barrio Yapeyú, personal de la Comisaría Segunda llevó adelante este miércoles un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio Esperanza de Gualeguaychú.
Según informó la Policía, durante el procedimiento se hallaron y secuestraron proyectiles calibre .22 y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes en el marco de la investigación.
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El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (DIEIC) y la División de Operaciones y Seguridad Pública (DOSP), bajo la supervisión del Jefe de la Policía Departamental de Gualeguaychú.
La investigación continúa su curso con la realización de nuevas diligencias y tareas investigativas orientadas a localizar el arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho, no descartándose la ejecución de nuevas medidas judiciales en procura del total esclarecimiento del caso.