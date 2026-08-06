En el marco de una investigación judicial por el homicidio de Nilo Benjamín Auzqui en el barrio Yapeyú, personal de la Comisaría Segunda llevó adelante este miércoles un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en el barrio Esperanza de Gualeguaychú.

Según informó la Policía, durante el procedimiento se hallaron y secuestraron proyectiles calibre .22 y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes en el marco de la investigación.

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El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (DIEIC) y la División de Operaciones y Seguridad Pública (DOSP), bajo la supervisión del Jefe de la Policía Departamental de Gualeguaychú.

La investigación continúa su curso con la realización de nuevas diligencias y tareas investigativas orientadas a localizar el arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho, no descartándose la ejecución de nuevas medidas judiciales en procura del total esclarecimiento del caso.