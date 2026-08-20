El Área de Veterinaria Municipal llevó a cabo una jornada de inmunización contra la leptospirosis en sectores expuestos a las crecidas del río Gualeguaychú, con el fin de controlar la proliferación de la bacteria y prevenir su transmisión en la comunidad.

En esta oportunidad, 27 perros fueron vacunados en la zona norte de la ciudad, en torno a las calles Clavarino y Misiones.

La labor forma parte del programa de control de enfermedades zoonóticas y tenencia responsable de mascotas que la gestión local despliega de manera planificada en diferentes puntos de la ciudad.

Sobre los trabajos ejecutados, la subsecretaria Ivana Zecca destacó que "el cuidado del ambiente está directamente relacionado con la salud de toda la comunidad. Cada acción preventiva representa una inversión en calidad de vida y en protección sanitaria. Desde el Gobierno municipal asumimos el compromiso de estar presentes en el territorio, trabajando de manera planificada para prevenir enfermedades y acompañar a los vecinos con políticas concretas que cuidan a las personas, a los animales y al ambiente".

Las tareas de vacunación y prevención se replicarán este sábado 22 de agosto a partir de las 10 horas en otro barrio costero con riesgo de inundación. La actividad se suspende en caso de lluvia.