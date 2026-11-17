La Subsecretaría de Salud municipal llevó adelante este lunes 16 un operativo de rastrillaje de vacunación en la zona norte de la ciudad, en el sector comprendido entre las calles Franco, Montana, Misiones y Patico Daneri. La intervención permitió acercar la atención sanitaria a los vecinos, revisar carnets de vacunación y avanzar en la actualización de los registros de inmunización.

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo territorial que el Municipio viene realizando en sectores potencialmente vulnerables ante una eventual crecida del río, donde distintos equipos municipales trabajan en la actualización de información de las familias para fortalecer las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

Como parte de las tareas previas, se realizó un relevamiento de 149 registros de pacientes y viviendas, a partir del cual se identificaron 59 esquemas de vacunación completos y 85 incompletos. Asimismo, se registraron dos personas fallecidas y tres situaciones en las que no se encontró el DNI correspondiente.

A partir de esta información, los equipos de enfermería y registradoras llevaron adelante una nueva recorrida puerta a puerta, durante la cual se visitaron 45 viviendas y se aplicaron 32 vacunas a 19 personas, contribuyendo a completar y actualizar los esquemas de inmunización de la población.

Durante el operativo también se revisaron 12 carnets de vacunación. En estos casos, se realizó un registro fotográfico de la documentación para incorporar al sistema las dosis que habían sido aplicadas, pero que no figuraban registradas al momento de efectuar el control de datos.

En relación con las situaciones relevadas durante la jornada, se registraron diez personas que no aceptaron vacunarse y otras dos que manifestaron su intención de acercarse posteriormente al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para completar sus esquemas. Además, en doce domicilios no se obtuvo respuesta y en otros dos casos no fue posible localizar la vivienda indicada.

Estas intervenciones permiten identificar esquemas de vacunación pendientes, acercar las prestaciones de salud a los barrios y mejorar la calidad de la información sanitaria disponible. De esta manera, se fortalece el seguimiento de las familias y se facilita la planificación de futuras acciones de prevención y promoción de la salud.

El trabajo estuvo a cargo de personal de enfermería y registradoras, quienes desarrollaron las tareas de vacunación, control de documentación y actualización de datos, mediante un abordaje territorial que busca garantizar una mayor cercanía entre los servicios de salud y la comunidad.