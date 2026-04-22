El taller “Acompañamiento integral en los mil días: embarazo, puerperio y crianza” se llevó adelante el martes 21 de abril en el SUM San Francisco, con el objetivo de brindar herramientas, información y contención durante una etapa clave del desarrollo.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron la importancia de generar estos espacios de acompañamiento en el territorio, acercar información y fortalecer el vínculo con las familias durante el embarazo y los primeros años de vida.

La actividad, impulsada por el CAPS San Francisco, convocó a vecinos interesados en transitar esta etapa desde una perspectiva de cuidado integral.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados al embarazo, el puerperio y la crianza, promoviendo el acceso a información clara y el intercambio de experiencias entre los participantes.

El enfoque de los “mil días” pone el acento en el acompañamiento desde el inicio del embarazo hasta los primeros años de vida, destacando la importancia de los cuidados, la alimentación y el entorno en el desarrollo.

Además, el taller generó un espacio de escucha y participación, donde las familias pudieron plantear inquietudes y compartir vivencias.