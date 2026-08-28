El encuentro, organizado por el Área de Juventud y el Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF), reunió a vecinos, familias y referentes locales con el propósito de abordar temáticas vinculadas al bienestar emocional de los jóvenes, la detección de señales de alerta y la importancia de los entornos de escucha activa.

Durante la jornada, integrantes del equipo profesional compartieron pautas concretas para el abordaje oportuno de estas situaciones y orientaron sobre las vías de asistencia disponibles en la red municipal.

El programa "Hablemos de Salud Mental" es una iniciativa que el Área de Juventud lleva a cabo de manera continua en colegios secundarios y diversos espacios. Surgido a partir del diagnóstico y las inquietudes planteadas por los propios estudiantes en talleres locales, el esquema de trabajo contempla capacitaciones a adultos de referencia, jornadas informativas y un concurso de producciones audiovisuales orientados a derribar tabúes sobre las problemáticas afectivas y generar redes comunitarias de sostén.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar información clara, derribar tabúes en torno a la salud mental y fortalecer la respuesta colectiva ante situaciones de vulnerabilidad en la juventud.