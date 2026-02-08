La intervención alcanzó distintos tramos de circulación interna, en el sector ubicado detrás del Cementerio Norte, dentro del cuadrante delimitado por las calles Maestra Piaggio, boulevard Daneri, Teresa Margalot y Ara San Juan, e incluyó además trabajos similares en otro sector de la ciudad, más específicamente sobre la calle Roffo, a la altura y más allá del barrio 200 Viviendas.

Las tareas se desarrollaron bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con personal y equipamiento propio del Municipio.

El despliegue operativo contempló el uso de motoniveladoras, rodillos compactadores y tractores con implementos específicos, lo que permitió intervenir de manera integral sobre calles de suelo natural.

Las labores comprenden el vuelco controlado de broza a lo largo del camino, su posterior distribución manual y mecánica, y el trabajo técnico de nivelación con maquinaria pesada, lo que permite recuperar la geometría de la superficie, corregir irregularidades, conformar pendientes adecuadas, además de dejar una huella más estable para el tránsito diario, con un resultado visible en la uniformidad del suelo y en la mejora de la rodadura en cada tramo intervenido.

El esquema de trabajo incluyó mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realizó un repaso general de toda la calzada y se incorporó broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante y garantizar una circulación más segura para vehículos particulares y servicios esenciales.

La distribución del material se ejecutó de manera uniforme, ajustó el nivel de las pendientes y mejoró el estado previo de cada tramo, lo que favorece el escurrimiento superficial y reduce el deterioro acelerado frente a condiciones climáticas adversas.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.