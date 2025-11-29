En el SUM Médanos se desarrolló una nueva instancia de capacitación sobre la Tarjeta Igualar, el programa municipal destinado a asistir a familias en situación de vulnerabilidad mediante el acceso a alimentos. La actividad reunió a referentes comunitarios, vecinos y trabajadores del territorio que articulan acciones para garantizar derechos en cada barrio.

El coordinador del programa, Rafael Cabilla, abrió el encuentro y destacó la importancia de fortalecer la información y el acompañamiento a las familias beneficiarias. Señaló que la capacitación permite unificar criterios y mejorar la capacidad de respuesta ante consultas o dificultades vinculadas al uso del beneficio.

La jornada contó además con la participación de Elisa Bocalandro, responsable de la capacitación técnica, quien explicó los lineamientos centrales del programa, el funcionamiento de la tarjeta y los criterios de uso para la compra de alimentos. También detalló el proceso de carga, los establecimientos habilitados y las vías disponibles para resolver dudas de los usuarios.

Puede interesarte

El nutricionista Diego Caballero sumó recomendaciones orientadas a promover elecciones saludables y a optimizar el uso del beneficio en la compra de alimentos esenciales, reforzando la importancia de la calidad nutricional en los hogares.

Durante la actividad se generó un espacio de intercambio donde los participantes compartieron experiencias del territorio y plantearon consultas frecuentes. Los asistentes recibieron información clave para acompañar de manera más efectiva a quienes utilizan la Tarjeta Igualar, impulsando un uso responsable y orientado a mejorar la alimentación familiar.