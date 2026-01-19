“La Colonia Municipal de Juventud constituye un ámbito ideal para desnaturalizar algunas creencias, miitos y prácticas en el trato interpersonal que presentan ciertos equívocos o riesgos”, expresaron desde el Municipio.

Ante esta realidad, el Área de Juventud decidió dar un espacio específico a la temática, con el objetivo de prevenir la formación de vínculos tóxicos, fortalecer el buen trato y el respeto mutuo entre los adolescentes e impulsar relaciones sanas basadas en la confianza y el cuidado recíproco, además de fomentar el diálogo abierto y honesto como pilar fundamental de las relaciones interpersonales

La charla, llevada adelante por la Lic. en Psicología Jessica Níssero, se desarrolló en dos momentos bien diferenciados: una primera instancia informativa, donde se brindaron conceptos claros y actualizados sobre el tema; y una segunda parte más dinámica, donde tuvieron lugar juegos y actividades interactivas. Este formato permitió escuchar las voces, opiniones y experiencias de los propios adolescentes, los cuales generaron un espacio de debate rico y participativo.

Al considerar la diversidad de edades de los participantes de la Colonia Municipal de Juventud (la cual abarca adolescentes de 13 a 18 años), se planificaron dos charlas diferenciadas: la primera, que se realizó este viernes, estuvo orientada al grupo de 13 a 15 años; mientras que la segunda instancia se llevará a cabo próximamente y estará dedicada a los adolescentes de 16 a 18 años.