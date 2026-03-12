Cartas, fotografías y documentación personal vinculadas a Cristina y Susana Marrocco Bettendorff fueron donadas al Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, que funciona en la Casa De Deken, espacio dependiente de la Dirección de Cultura.

El material fue entregado por su hermana, Julieta Marrocco Bettendorff, y reúne testimonios y registros familiares que permiten acercarse a historias personales atravesadas por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. A través de estos documentos es posible reconstruir vínculos, trayectorias y parte de la búsqueda sostenida por quienes mantuvieron viva la memoria de las personas detenidas y desaparecidas.

El equipo del museo recibió el material y realizó las primeras tareas de clasificación y resguardo en la reserva técnica de la institución, donde quedará disponible para futuras instancias de investigación, consulta y actividades vinculadas al trabajo de memoria.

Desde el Museo de la Memoria Popular se destacó la importancia de este tipo de gestos por parte de la comunidad, que permiten ampliar el acervo documental del espacio y sumar nuevas historias al patrimonio que allí se preserva.

En la Casa De Deken, muchas de las piezas que integran el museo provienen de aportes realizados por vecinos. Cada donación suma documentos, objetos y relatos que ayudan a reconstruir distintos momentos de la historia local y a sostener la memoria colectiva.

A pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, este tipo de acciones adquiere un significado especial al reafirmar la importancia de preservar y compartir los testimonios vinculados a ese período oscuro de la historia argentina.