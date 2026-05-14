SALUD MENTAL
Realizaron una importante capacitación para prevenir conductas suicidas en pacientes internados
Con una importante presencia de profesionales que asistieron, este jueves se llevó a cabo la capacitación “Indicadores de riesgo para la prevención de conductas suicidas en pacientes internados” en el Auditorio del nuevo edificio del Hospital Centenario.
Organizada por el Servicio de Salud Mental en conjunto con el Comité de Docencia e Investigación, se realizó esta destacada jornada de formación orientada a fortalecer la detección temprana y el abordaje oportuno de situaciones de riesgo en el ámbito hospitalario.
La capacitación estuvo a cargo de las profesionales Lic. Sofía Cagnioli, Lic. Paula Fisher y Dra. Paz Fiol, quienes compartieron distintas herramientas y aunaron criterios para la identificación de indicadores de riesgo en pacientes internados.
Estas instancias resultan fundamentales para mejorar la calidad de atención y reforzar el trabajo interdisciplinario en la prevención de conductas suicidas. De esta manera, el Hospital Centenario sigue constituyendo espacios de cuidado más seguros.