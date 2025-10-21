La Oficina de Empleo desarrolló una jornada de asesoramiento e inscripción en programas de empleo en el SUM del CIC Médanos. La propuesta fue organizada conjuntamente con la Dirección de Vinculación Tecnológica.

Durante la jornada, el equipo técnico brindó detalles sobre los distintos programas disponibles, los requisitos de inscripción y las oportunidades de capacitación vigentes. Además, se ofreció asistencia personalizada para la confección de currículums y la presentación de la documentación requerida.

Desde la Dirección de Vinculación Tecnológica se destacó la importancia de este tipo de acciones territoriales para acercar herramientas laborales a vecinos que, por diferentes motivos, no han podido acercarse a la Oficina de Empleo.