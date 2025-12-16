En el marco de la campaña "Patio Limpio: Misión Dengue" impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, en articulación con la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria, este martes se llevó a cabo una intensa jornada de concientización en el barrio San Isidro.

Promotores de Salud y de Veterinaria realizaron visitas domiciliarias, casa por casa, en el cuadrante delimitado por las calles Puerto Argentino (al este), Alsina (al oeste), Los Timbúes (al norte) y Rivero (al sur). Durante la actividad, se entregó folletería informativa, se brindó asesoramiento personalizado sobre medidas preventivas contra el mosquito Aedes aegypti –transmisor del dengue, zika y chikungunya– y se aplicaron acciones como el uso de larvicidas en recipientes cuando fue necesario.

La iniciativa busca fomentar la eliminación de criaderos potenciales en los hogares, promoviendo hábitos como el vaciado semanal de depósitos de agua, el descarte de objetos en desuso y la importancia de la tenencia responsable de mascotas, incluyendo la castración para un control integral del entorno.

Como parte del operativo, los vecinos fueron invitados a sacar a la vereda los elementos descartables que puedan acumular agua (neumáticos, botellas, latas, chatarra, etc.). El próximo jueves 18 de diciembre, el camión de Higiene Urbana pasará por el sector para recolectar estos residuos, facilitando una descacharrización masiva y contribuyendo al saneamiento ambiental del barrio.

Esta etapa en el barrio San Isidro se suma a las acciones realizadas en los últimos meses en otros barrios de la ciudad, como Zuppichini, La Milagrosa, Franco, Munilla, Pueblo Nuevo y Villa María, donde se visitaron cientos de hogares, se retiraron toneladas de desechos, se identificaron personas con antecedentes de dengue y se relevaron datos sobre mascotas y presencia de roedores para intervenciones focalizadas.