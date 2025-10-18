Este viernes se llevó a cabo en el Centro de Convenciones la primera actividad del Mes de la Inclusión: la Jornada de Formación “Educación Sexual Integral con perspectiva de discapacidad”, a cargo de Silvina Peirano, profesora de Educación Especial y especialista en Sexualidad y Diversidad Funcional. La propuesta inauguró un ciclo de encuentros de reflexión, capacitación y sensibilización impulsados por el Área de Accesibilidad e Inclusión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Durante la jornada, Peirano abordó la importancia de incluir la Educación Sexual Integral (ESI) en los espacios educativos y terapéuticos que acompañan a personas con discapacidad, al promover una mirada respetuosa, libre de prejuicios y centrada en los derechos. Además, se reflexionó sobre los mitos y estigmas que históricamente han limitado el reconocimiento de la sexualidad en las personas con diversidad funcional, invitando a repensar prácticas profesionales y familiares.

La propuesta, de carácter teórico-participativo, incluyó recursos, actividades de reflexión y marcos de fundamentación actualizados sobre sexualidad y discapacidad. Se destacó la necesidad de garantizar una Educación Sexual Integral inclusiva y accesible, con el objetivo de reconocer las particularidades y los apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad para ejercer plenamente sus derechos.

El encuentro estuvo dirigido a docentes, profesionales de la salud, estudiantes, educadores populares, personas con discapacidad y sus familias, y se desarrolló en un ambiente de intercambio y construcción colectiva de saberes. Los contenidos abordaron temas como la antropología de las sexualidades, el modelo social de la discapacidad, la participación de las familias y los desafíos pedagógicos para incorporar la Educación Sexual Integral con enfoque en diversidad funcional.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión Marcelo Pighetti, y la concejal Vanina Basaldúa, quienes destacaron la importancia de generar espacios de formación que promuevan el respeto, la empatía y la inclusión como valores fundamentales para la convivencia.

El ciclo continuará el sábado 25 de octubre a las 9.30 horas en el Instituto Sedes Sapientiae, con la conferencia del especialista Luis Bulit Goñi, organizada junto a la Fundación Incluir. Además, el martes 28 a las 18 en el Centro de Convenciones, se llevará a cabo la experiencia vivencial “Más allá de lo que vemos”, coordinada por Crean- Espacio recreativo terapéutico, una propuesta que invita a reflexionar sobre las distintas formas de percibir y comprender la realidad. Cabe destacar que esta actividad requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/RPGJpAAk5LLyCj6a9.