En el Salón de Usos Múltiples (SUM) Los Espinillos se realizó este jueves una Jornada de Salud Integral destinada a la comunidad, organizada de manera conjunta por los CAPS Cuchilla y San Francisco. La actividad tuvo como objetivo acercar servicios básicos de prevención y promoción de la salud, fortaleciendo el trabajo territorial y garantizando el acceso equitativo a controles gratuitos.

La jornada contó con la participación del equipo de salud de ambos CAPS, integrado por personal de enfermería, odontología, nutrición y promotores de salud. De manera articulada, el equipo interdisciplinario brindó atención, orientación y acompañamiento a las personas que se acercaron durante la mañana.

Entre las acciones desarrolladas se incluyeron controles de salud bucal, revisión de carnets de vacunación y evaluaciones vinculadas a la alimentación saludable. Además, se llevaron adelante propuestas lúdicas y educativas orientadas a concientizar sobre la importancia de incorporar hábitos saludables desde una perspectiva integral.

La iniciativa permitió no solo realizar controles preventivos, sino también generar un espacio de diálogo cercano con la comunidad, donde los vecinos pudieron evacuar consultas, recibir información y reforzar prácticas de cuidado cotidiano. Este tipo de encuentros refuerza el rol de los CAPS como dispositivos fundamentales del sistema de salud, con presencia activa en el territorio.