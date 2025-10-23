A través del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Munilla llevó adelante una nueva jornada de vacunación barrial, una iniciativa que busca acercar los servicios de salud a los hogares y garantizar que toda la población cuente con su esquema de vacunación completo según el calendario nacional.

Durante la actividad, los equipos sanitarios visitaron casa por casa, revisaron los carnets de vacunación y aplicaron las dosis correspondientes de manera rápida, gratuita y segura. La propuesta estuvo dirigida a personas de todas las edades, con el propósito de promover la prevención y el cuidado colectivo.

Esta acción forma parte de las políticas de salud comunitaria que impulsa el municipio, priorizando la accesibilidad y el acompañamiento cercano de los equipos de salud a cada familia. Además, permitió reforzar el vínculo con los vecinos, responder consultas y brindar información sobre la importancia de mantener las vacunas al día.

La jornada se desarrolló en un clima de participación, donde el diálogo y la atención personalizada fueron claves para fortalecer los lazos entre la comunidad y el sistema público de salud.

La campaña de vacunación continuará todos los miércoles a partir de las 10 horas, con recorridos programados por distintos sectores del barrio.