El viernes 4 de septiembre se llevó adelante una nueva edición de la Jornada de Historia de Entre Ríos “Aspectos de la sociedad, economía y política de los siglos XIX y XX”, con una gran convocatoria y una destacada participación de la comunidad.

La actividad, impulsada junto a instituciones académicas como Conicet, INES y UNER, fue declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante. La distinción fue entregada por el concejal Juan Pablo Castillo al doctor Maximiliano Camarda, en representación de la organización.

Durante la apertura, el historiador y asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, impulsor de la iniciativa, dio la bienvenida y puso en valor la importancia de generar estos espacios de encuentro entre la investigación y la comunidad. También agradeció el acompañamiento del Municipio y de las instituciones participantes.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, expresó la alegría de poder acompañar y promover estas propuestas desde el Estado local. Destacó que la historia "es un campo vivo, en permanente construcción, donde cada mirada aporta nuevas preguntas y sentidos", y remarcó la importancia del intercambio como motor del conocimiento.

En ese marco, Danilo Praderio presentó el Centro Documental Gualeguaychú, una herramienta clave para la comunidad que reúne, preserva y pone a disposición documentación histórica de la ciudad. Este proyecto, que se viene desarrollando desde hace años, tiene como objetivo digitalizar archivos y hemerotecas para garantizar su conservación y acceso público, democratizando así el patrimonio histórico local y facilitando su consulta tanto para investigadores como para vecinos.

A lo largo de la tarde se desarrollaron exposiciones sobre distintos procesos históricos de Entre Ríos a cargo de Lautaro Vicario, Flavia Bernhardt, Fiorella Siviero, Micaela Barrionuevo, Rodrigo Demarlenge, Karen Catelotti, Marcos Henchoz y Maximiliano Camarda, quienes abordaron distintos procesos históricos de Entre Ríos. Para finalizar, se abordó la presentación del libro de Pedro Kozul, quien compartió su trabajo sobre procesos de municipalización en Entre Ríos. Fue una jornada atravesada por el interés, la escucha y la participación activa.