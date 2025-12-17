El martes 16 se realizó un encuentro del espacio psico-nutricional en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco, destinado a niños de la comunidad. La jornada estuvo a cargo de la licenciada en Nutrición Martina Iregui y la licenciada en Psicología Florencia Titon, quienes coordinaron el encuentro desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando aspectos vinculados a la alimentación consciente, la salud mental y el autocuidado en la vida cotidiana.

Durante el encuentro se trabajaron temáticas relacionadas con la relación entre la alimentación y las emociones, la construcción de hábitos saludables sostenibles y la importancia de reconocer las señales del cuerpo. A través de dinámicas participativas y espacios de intercambio, las profesionales propiciaron un clima de confianza que permitió compartir experiencias y reflexionar sobre prácticas cotidianas.

El espacio psico-nutricional se consolida como una herramienta fundamental para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud en el ámbito comunitario, promoviendo abordajes que contemplen tanto el aspecto físico como el emocional. Este tipo de propuestas amplía la mirada sobre la salud, entendida como un proceso integral que involucra múltiples dimensiones.

El CAPS San Francisco cumple un rol clave en el acompañamiento territorial, acercando servicios y acciones de promoción y prevención a la comunidad. A través de estos encuentros, se refuerza el vínculo entre los equipos de salud y los vecinos, favoreciendo el acceso a la información, el acompañamiento profesional y la participación activa.