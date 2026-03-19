La Municipalidad de Gualeguaychú dio a conocer este jueves que intervino el canal Munilla con el objetivo de restablecer su capacidad operativa y garantizar el adecuado escurrimiento hacia el río.

Según indicaron, las tareas realizadas abarcaron todo el trazado, desde el inicio del conducto hasta su desembocadura, en un contexto favorable por la bajante del río Gualeguaychú.

La cooperativa El Ciclón, responsable del mantenimiento en el sector de la Costanera y el Paseo del Puerto, ejecutó las labores bajo la coordinación de la Dirección de Espacios Verdes, y el operativo incluyó la remoción de piedras, plásticos, ramas y otros residuos acumulados en el lecho y márgenes.

Todo el material recolectado se concentró en bolsones y fue trasladado para su disposición final por personal de la Dirección de Higiene Urbana.

“El relevamiento permitió identificar una importante cantidad de desechos arrojados de forma indebida, muchos de los cuales ingresan al sistema de desagües y terminan en el curso de agua, por lo que esta situación no solo deteriora el entorno sino que también genera impactos sanitarios y compromete el normal comportamiento hidráulico del canal”, explicaron desde el municipio.

Además, y en paralelo, se ejecutó una poda de limpieza en la zona de salida para eliminar ramas bajas que, a futuro, podrían obstruir el flujo o generar riesgos en el sector.

En este sentido, el Gobierno reitera el pedido de responsabilidad colectiva para evitar el descarte de residuos en la vía pública y en los sistemas de drenaje. La preservación de estas infraestructuras depende tanto de la intervención estatal como de las conductas cotidianas de la comunidad.

El director de Espacios Verdes, Emilio Montefinale, señaló: “Es un trabajo que ya lo venimos haciendo y eventualmente hay que hacerlo. Pero es muy importante la colaboración del vecino para poder cuidar y mantener limpio el canal. Muchas veces algunos arrojan objetos por el desagüe, y viene por el alcantarillado y termina en el río”.