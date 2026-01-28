El Parque Unzué constituye uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad y concentra una gran afluencia diaria de vecinos, deportistas y visitantes, y es en este marco que desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se avanza con una intervención preventiva sobre el arbolado del predio, orientada a reducir riesgos con los árboles que están totalmente secos para mejorar las condiciones de seguridad en sectores de uso intensivo.

Según informaron, para el desarrollo de estas tareas, el municipio contrató a una empresa local especializada en podas en altura, con experiencia comprobada en trabajos complejos sobre ejemplares de gran porte: se trata de la misma firma que ejecutó hace unos meses la poda y el ordenamiento de las palmeras ubicadas sobre las avenidas Rocamora y Primera Junta, lo que garantiza continuidad técnica y criterios de intervención adecuados.

Para lograr esta nueva tarea en el Parque Unzué, los operarios trabajan mediante una técnica de trepado controlado, el cual permite acceder a las distintas horquetas de los árboles sin necesidad de maquinaria pesada invasiva. A través del uso de cuerdas, arneses y sistemas de aseguramiento, los podadores alcanzan los gajos secos y realizan cortes precisos para provocar caídas dirigidas, los cuales evitan impactos sobre el mobiliario urbano o las personas que circulan por la zona.

En simultáneo, una cuadrilla de la Dirección de Espacios Verdes cumple un rol clave en la logística de apoyo ya que se encarga de retirar ramas, ordenar el material vegetal y acondicionar los troncos una vez finalizada cada intervención, lo que permite mantener el predio limpio y operativo durante el desarrollo de los trabajos.

Actualmente, las tareas se concentran en el sector de la Pista de la Salud, dentro del Parque Grande, y en el área ubicada frente a las playas Papaya y la plaza infantil del Parque Chico. Ambos son espacios sensibles por su alto tránsito peatonal, la presencia de juegos y la cercanía con sectores recreativos, lo que exige un abordaje cuidadoso y planificado.

Además de los ejemplares completamente secos, el operativo incluye árboles que aún presentan follaje verde, pero que poseen ramas con inclinaciones superiores a los 45 grados, algo cuya conformación estructural representa un riesgo potencial, especialmente ante eventos climáticos adversos.

Por ese motivo, se eliminan aquellos brazos que podrían desprenderse sobre juegos infantiles, áreas de estacionamiento, calzadas internas o senderos peatonales.

La intervención responde a un criterio estrictamente preventivo: se trata de una poda sanitaria o de limpieza, definida a partir de un relevamiento previo que permitió evaluar el estado fitosanitario de los eucaliptus y otros ejemplares, así como su localización precisa dentro del parque. Este diagnóstico técnico resulta fundamental para priorizar acciones y ordenar el trabajo en el territorio.

En el caso de los árboles que se encuentran en estado totalmente seco, se ejecutan cortes direccionados y planificados para descopar los especímenes secos y que el tronco principal quede a una altura aproximada de entre 4 y 5 metros de altura, según las características de cada ejemplar. Esta decisión técnica elimina por completo el riesgo de vuelco total o desprendimiento de ramas de gran tamaño frente a vientos fuertes o tormentas intensas.

Al mismo tiempo, la conservación de esos troncos a esa altura permite proyectar una etapa posterior de intervención artística mediante trabajos de tallado, una iniciativa que se coordinará con la Dirección de Cultura. De este modo, una situación de riesgo se transforma en una oportunidad de resignificación del espacio público al incorporar valor cultural al entorno natural.

La permanencia de árboles totalmente secos sin intervención implica un peligro concreto para la integridad de las personas y los bienes, especialmente durante fenómenos meteorológicos extremos. La caída completa de un ejemplar o el desprendimiento de grandes ramas constituye uno de los principales factores de siniestros en espacios verdes urbanos, motivo por el cual estas acciones resultan imprescindibles.