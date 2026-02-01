El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante tareas de mantenimiento vial en distintas calles del barrio Don Pablo, en un sector comprendido por Goldaracena, Pedro Jurado, Ubaldino Aguirre y Acisclo Méndez, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

La intervención se realizó sobre tramos que presentaban un marcado deterioro y dificultades para la circulación segura, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad tanto a frentistas como a usuarios habituales de la zona.

Entre los trabajos desarrollados se incluyó la limpieza integral de banquinas, lo que permitió recuperar el perfil original de las calles y optimizar la visibilidad. En tanto, sobre la calzada se avanzó con tareas de carácter estructural para restituir condiciones adecuadas de tránsito.

Las labores estuvieron a cargo de cuadrillas municipales, con el acompañamiento de maquinaria pesada, como equipos destinados a la remoción de suelo excedente y una motoniveladora utilizada para nivelar y conformar el camino. Estas acciones posibilitaron ordenar la superficie, corregir deformaciones y preparar la base para el refuerzo del firme.

El mantenimiento vial se ejecutó mediante una secuencia técnica que contempló, en primera instancia, la limpieza y compactación del suelo existente, seguida por la corrección de baches y desniveles. Posteriormente se colocó una primera capa de broza como base estructural, luego una segunda capa de refuerzo y, finalmente, ripio, que otorga mayor durabilidad a la calzada.

Las obras se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, impulsado por el Municipio con recursos propios, planificación técnica y mano de obra municipal, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar el espacio público en distintos barrios de la ciudad.

Desde el Gobierno local destacaron que la mejora sostenida de la red vial resulta clave para la vida cotidiana, ya que no solo facilita la movilidad y reduce riesgos, sino que también promueve una mayor integración urbana y presencia del Estado en los sectores que requieren respuestas concretas.