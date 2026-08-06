Este miércoles se realizó una reunión informativa con todas las partes que formarán parte de la Junta Municipal de Defensa Civil de Pueblo Belgrano para conformar la misma en forma permanente.

Ante la amenaza de crecida del río Gualeguaychú y dando cumplimiento a la Ordenanza 014/2018 que indica que dicha Junta tiene como objetivo avanzar, adecuar y establecer las políticas activas a instrumentar de protección civil en el ejido de Pueblo Belgrano, se reunieron en forma preliminar todas las partes que estarán afectadas a la Junta de Defensa Civil.

Estuvieron presentes en la reunión el intendente Francisco Fiorotto, la viceintendenta Carolina Gerling, el Secretario Coordinador de Gobierno, Andrés Sobrero, concejales oficialistas, funcionarios de diferentes áreas de gobierno, representantes del Centro de Salud “Carlos Artusi”, de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano y de las fuerzas armadas y de seguridad, como Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

En el encuentro se analizaron distintas alternativas ante una hipotética crecida del río Gualeguaychú y cuál sería la situación crítica en Pueblo Belgrano ante un repunte del nivel del río.

Se brindó un detalle de los puntos neurálgicos en los que se debería intervenir en posibles evacuaciones y desde las áreas de Ambiente y Desarrollo Social se informó sobre los temas abordados en la reunión mantenida la semana pasada con autoridades de Defensa Civil de Gualeguaychú, con quienes se encuentra trabajando en forma conjunta y permanente.

Se definió designar un coordinador de la Junta de Defensa Civil, quien será el encargo de oficiar de nexo entre todas las áreas involucradas, para permitir una comunicación ágil y fluida en las acciones a implementar.