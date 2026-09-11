La Subsecretaría de Salud pondrá en marcha una nueva etapa del Taller de Cocina Saludable, una iniciativa destinada a brindar herramientas prácticas y fomentar el encuentro comunitario alrededor de la alimentación consciente.

La actividad reiniciará el próximo lunes 14 de septiembre, a las 9.30 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) San Francisco, ubicado en calle La Rioja 86. A partir de esa jornada, el espacio mantendrá una periodicidad quincenal, siempre en el mismo horario.

Durante cada taller, los asistentes aprenderán a elaborar diversas preparaciones nutritivas y accesibles, pensadas para enriquecer el menú de todos los días con alternativas variadas y de elaboración sencilla. Asimismo, la propuesta busca que la cocina funcione como un punto de encuentro donde los vecinos compartan saberes, conversen sobre pautas de autocuidado y adquieran contenidos útiles para aplicar en el ámbito familiar.

El Taller de Cocina Saludable es de acceso libre y gratuito. Aquellas personas interesadas en sumarse podrán concurrir directamente al SUM San Francisco al inicio de la actividad.