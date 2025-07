Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, volvió a tomar notoriedad en las últimas horas tras una seguidilla de tuits que hizo en su cuenta de X. Es que a través de sus redes sociales, el líder de Tan Biónica anunció que está trabajando en un nuevo álbum.

“El disco que estamos grabando es lo más lindo que hice en toda mi vida. No solo en lo artístico, en la vida real”, describió acerca del proyecto.

En su mensaje, Chano también compartió palabras de agradecimiento: “Gracias a Dios, a la vida y a la música. En ese orden“.

En una de las publicaciones, le dejó un mensaje a sus seguidores: “Siempre que me escribís, te leo. No respondo, pero leo. Nunca dejen de escribirme porque me hace bien“.

Aunque todavía no hay detalles confirmados sobre el título o la fecha de lanzamiento del disco, el anuncio ya generó grandes expectativas.