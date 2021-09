Reapareció el presentador de "Las pistas de Blue" y reveló por qué se fue del programa en 2002

“¿Recuerdas cómo cuando éramos más jóvenes, solíamos correr y pasar el rato con Blue y encontrar pistas y hablar con el señor Sal y volvernos locos con el correo y hacer todas esas cosas divertidas?”, comentó Burns en el video que circuló por las redes y volvió tendencia a su nombre.

“Entonces un día, yo dije, ‘Oh, hola, ¿adiviná qué? Grandes noticias, me voy. Aquí está mi hermano Joe, es tu nuevo mejor amigo’, y entonces me subí a un micro y me fui y no nos vimos durante un tiempo realmente largo. ¿Podemos hablar de eso? Genial. Porque me doy cuenta de que fue un poco abrupto”, reconoció.

Con la remera y la gorrita clásica que llevaba cuando era el host, Burns detalló que salió del programa para ir a la universidad a estudiar. Comentó que la escuela “fue realmente un reto”. “Pude usar mi mente y dar un paso a la vez y ahora estoy literalmente haciendo muchas de las cosas que quería hacer”, sintetizó.

La serie giraba alrededor de Blue, una perrita de color azul que vivía junto a su dueño, Steve, junto con el que descifraba diferentes misterios gracias a pistas que iba descubriendo a lo largo de todo el programa.

Burns destacó todos los logros que tuvieron tanto él como el público, durante estos años: todos crecieron. “Quiero decir, empezamos con pistas y ¿ahora qué? Préstamos estudiantiles, trabajos y familias. Algunas de estas cosas fueron un poco difíciles, ¿saben? Sé que lo saben”, manifestó.

Luego, les habló directamente a sus fanáticos, a los que les agradeció. “Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando al día de hoy, y eso es súper genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme”, cerró.

Las pistas de Blue estaba estaba centrada en el público infantil, se extendió entre 1996 y 2006 y fue creada por Traci Jonhson, Angela Santomero y Todd Kessler para la señal Nick Jr. A Burns, que dejó el show en 2002, lo reemplazó Donovan Patton, que encarnó a Joe, su hermano más chico.