El ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde reapareció públicamente en las últimas horas en el microcentro y fue grabado, dentro de un auto con la cara cubierta para evitar ser reconocido, luego de que la causa judicial que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícto recobrara fuerza tras con la reciente aparición de un video que exhibía fajos de dólares en un vestidor.

Las imágenes difundidas por canales de televisión mostraban al ex funcionario en el momento en que salía de una cochera del edificio ubicado en la calle Libertad 567, en la Ciudad de Buenos Aires, a metros de Tribunales

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En ese lugar, en el décimo piso, se encuentra un estudio jurídico a cargo de la abogada Mariana Gallego, esposa del abogado mediático Mauricio D'Alessandro, y funciona de manera informal una oficina vinculada al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara).

Según trascendió, Insaurralde asistiría a ese edificio, al menos tres veces por semana desde marzo de este año, debido a reuniones políticas.

Esta reaparición se produce en el medio de las diversas causas judiciales que lo vinculan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que volvieron a tomar estado mediático luego de la difusión de los videos de su ex esposa, la modelo Jésica Cirio, en los que mostraba varias bolsas con fajos de dólares en el vestidor de una de sus propiedades.

Los investigadores consideran que el dispositivo móvil de Cirio es una pieza clave para el avance de la causa y tienen como objetivo prioritario hallar el archivo de video original dentro de la memoria del teléfono para poder realizar los peritajes tecnológicos correspondientes, determinar la fecha exacta en la que se registraron las imágenes y precisar la procedencia de la suma estimada del dinero que figura en la grabación.

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Hasta el momento, el juez federal Luis Armella dictó formalmente la prohibición de salida del país tanto para Insaurralde como para Cirio, días después de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención del ex jefe de Gabinete bonaerense. La resolución judicial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, busca asegurar la comparecencia de los imputados.

Además del cierre de fronteras, los involucrados tienen prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin autorización judicial previa y, además, deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

Fuente: NA