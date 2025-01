El exgobernador Sergio Urribarri reapareció en las redes sociales, a pocos días de haber recuperado su libertad tras estar detenido más de 50 días en la Unidad Penal 1 de Paraná. El exmandatario denunció “irregularidades” en el proceso que lo llevó a estar preso en la capital por disposición de la Cámara de Casación Penal, en el marco de un fallo que luego fue revocado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ordenó su liberación.

“Va pasando el tiempo y quizás pocos recuerden que me condenaron por la contratación de carteles en la ruta, una solicitada, cuatro videos y la instalación de un parador turístico. Esos son los ‘graves crímenes’ de los que se me acusa”, enumeró Urribarri. Luego, aseguró que continuará “batallando para probar que no fueron delitos, sino acciones de gestión en el marco del gobierno más exitoso en la historia de nuestra provincia”.

El exmandatario provincial dijo que el fallo que lo sentenció “abrió una puerta muy peligrosa al condenar las aspiraciones políticas de un dirigente”. “No quiero que en mi provincia un funcionario tenga miedo de firmar un expediente o que un intendente que quiere ser gobernador o un gobernador que quiere ser presidente sean perseguidos por nadie”, resaltó.

Urribarri mencionó lo que consideró “irregularidades” sucedidas en el proceso en su contra y cuestionó la revisión de la condena, llevada a cabo por “otro tribunal conformado por la cuñada del presidente del juez que me condenó, la esposa del procurador jefe de los fiscales que me acusaron y la esposa de un enemigo político y candidato del PRO”. “¿De que imparcialidad me pueden hablar?”, aseveró en ese sentido.

El exgobernador dijo que confía en que haya una revisión final de la Corte Suprema, antes de asegurar que la Justicia entrerriana está “parcialmente contaminada” y agradecerle a los militantes del peronismo que le brindaron su apoyo: “Este tipo de cosas nos pasan a quienes hemos llevado adelante gestiones transformadoras, ganado una elección tras otra y cosechado no pocos enemigos grandes por habernos animado a ser parte de la historia”.

“Como dije hace poco en una audiencia en Tribunales: el único poder que ostento es el de poder mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a los miles de entrerrianos y entrerrianas que recuerdan nuestra monumental obra de gobierno y me siguen demostrando su afecto y su respeto. Para mí, es muchísimo y le agradezco a Dios todos los días”, concluyó Urribarri.