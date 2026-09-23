El sacerdote Marcelino Ricardo Moya reapareció el domingo en la Expo Rural de María Grande y llamó la atención de los presentes. El domingo, el “cura payador” fue visto en público en la muestra.

Tras la difusión de las imágenes, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado este miércoles: “Ante noticias de público conocimiento, sobre la aparición del sacerdote Marcelino Moya, el pasado domingo, en la muestra rural de María Grande, comunicamos que el mismo, no tiene licencias ministeriales ni puede ejercer ningún ministerio en nombre de la Iglesia“, manifestaron.



Cabe recordar que Moya es oriundo de María Grande. Fue ordenado cura por por Estanislao Esteban Karlic, el 3 de diciembre de 1992. En 2015 fue denunciado por abuso y corrupción de menores y en 2019 fue condenado a 17 años de cárcel por un tribunal de Concepción del Uruguay, confirmado ese fallo en 2020 por la Cámara de Casación Penal.

No obstante, fue beneficiado con el instituto de la prescripción en 2021 por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Según publicó Entre Ríos Ahora, sobreseído por la Justicia de los cargos que pesaban sobre él por haber abusado de niños y adolescentes que participaban de los grupos parroquiales de Santa Rosa de Lima, en Villaguay, en los años 90, vive con un riguroso bajo perfil en su ciudad, María Grande. Sin embargo, este domingo reapareció en público.



Fuente: AHORA