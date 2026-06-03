El Gobierno de Gualeguaychú reasfaltó 1.600 metros cuadrados de superficie vial en el cruce de calle España y Avenida Parque, la esquina este del Parque de la Estación donde se emplaza el Corsódromo.

Para la obra se utilizó el sobrante del asfalto modificado con polímeros que quedó tras la reconstrucción del Boulevard Pedro Jurado, una reserva de unos 10.000 litros que “permitió extender los beneficios de esa tecnología a uno de los sectores de mayor exigencia durante todo el año y, en especial, durante el desarrollo del Carnaval del País”, sostuvieron desde el Municipio.

El proceso arrancó con el fresado completo de la calzada deteriorada, con una profundización más importante en los baches de mayor envergadura, para garantizar una base homogénea antes de la nueva carpeta.

Equipos de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura ejecutaron luego una limpieza con equipos y maquinarias de la Dirección de Obras Públicas, con el fin de dejar la superficie libre de residuos y en condiciones para recibir el tratamiento siguiente.

El martes de esta semana se aplicó el riego de liga en toda el área tratada y al día siguiente la pavimentadora extendió la mezcla asfáltica para que los rodillos compactadores de gran porte sellaran con sucesivas pasadas en caliente.

La fórmula empleada es idéntica a la del bulevar Pedro Jurado: se trata de un asfalto modificado con polímeros, una tecnología que mejora la elasticidad y la resistencia del pavimento frente a temperaturas extremas, la cual reduce la formación de deformaciones y huellas y extiende la vida útil de la calzada con menor necesidad de correcciones futuras.

El tránsito vehicular permanecerá cerrado hasta el jueves para permitir el fraguado adecuado de la nueva superficie.

Finalmente, argumentaron que “la particularidad del Corsódromo es la carga extraordinaria que soporta el pavimento durante todo el año porque está en medio de una vía de conexión clave de Gualeguaychú. Pero además, durante el Carnaval del País el tránsito pesado de carrozas, la concentración masiva de público y el movimiento vehicular continuo aceleran el deterioro de cualquier carpeta convencional, lo que hace que esta tecnología sea una elección adecuada para el sector”.