A diferencia de años anteriores, la Marcha del Orgullo de la ciudad no contará con el acompañamiento económico del Estado en su nueva edición. Desde la comisión organizadora se deberán afrontar todos los gastos con autogestión y aportes de la comunidad. En este contexto, durante octubre se llevan adelante propuestas para quienes quieran colaborar.

Entre las iniciativas se encuentra una rifa con más de 25 premios, cuyos números tienen un valor de $3.000 y pueden adquirirse a través de Instagram, en la cuenta @OrgulloGchu. Además, el próximo 31 de octubre se realizará Escándala, una fiesta de disfraces con temática de Halloween, en El Ángel de Gualeguaychú. Las entradas anticipadas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse de manera online a través de https://www.tikzet.com/events/escandalx-fiesta-de-disfraces-halloween-edit

Lo recaudado mediante la venta de números de la rifa y entradas para la fiesta se destinará a cubrir los gastos de sonido e iluminación del Festival del Orgullo, que tendrá lugar al finalizar el recorrido de la marcha.

Bajo la consigna “Volvemos a la calle con orgullo y resistencia”, las organizaciones convocantes invitan a la comunidad a sumarse a la preparación de la jornada. La colaboración puede realizarse mediante la compra de números de la rifa, la adquisición de entradas para la fiesta, las donaciones o el trabajo voluntario.

Los aportes económicos también pueden realizarse a través del alias MarchaGchu. Cada contribución ayuda a sostener una organización que reúne a agrupaciones de distintas localidades entrerrianas y busca hacer posible una nueva jornada de encuentro, celebración y visibilización de la diversidad en las calles de Gualeguaychú.