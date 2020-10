Rechazaron el pedido de juicio abreviado contra el ex diputado José Ángel Allende

Sobre estas últimas dos denuncias, Allende acordó el delito de amenazas simples y el Tribunal cuestionó con dureza esa calificación legal. Los jueces sostuvieron que la calificación legal correcta es la de coacciones agravadas, lo cual cambia la expectativa de pena.

Hubo duras concepciones de los magistrados en torno al acuerdo que omitió incluir bienes inmuebles, automóviles, caballos pura sangre y embarcaciones. Señalaron que no es función del tribunal investigar, pero advirtieron que el inventario patrimonial presentado en el acuerdo no fue acompañado por la documentación probatoria correspondiente. Criticaron la multa aplicada, dado que fue calculada sobre un monto de enriquecimiento en pesos, y marcaron que el propio perito contable del Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtió un enriquecimiento mayor que el considerado por la acusación pública.

Además los jueces cuestionaron la promesa del MPF de desincriminar al resto de los imputados -la familia de Allende en la causa por enriquecimiento-, si prosperaba el acuerdo de juicio abreviado. Dijeron no entender que si al momento de presentar el acuerdo había certeza negativa sobre el resto de los imputados, porqué no se pidió el sobreseimiento en el mismo acuerdo.

En la parte resolutiva, el tribunal decidió “desestimar la solicitud de juicio abreviado presentado por las partes”. Se remitió el legajo principal -enriquecimiento y negociaciones incompatibles- al lugar de origen, es decir el juzgado de Transición de Gustavo Maldonado. Allí deberán profundizar la pericia contable y resolver la situación procesal de los familiares de Allende que fueron imputados por enriquecimiento ilícito. En tanto el legajo por la denuncia de Carboni volverá a la Fiscalía de Álvaro Piérola; y el legajo por la denuncia de Velázquez volverá a la Fiscalía de Leandro Dato.

El juez José María Chemez, presidente del tribunal al que fue presentado el acuerdo de juicio abreviado entre los fiscales Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato; y los defensores Leopoldo Lambruschini, Julio Federik y Marcos Rodríguez Allende, estuvo leyendo los considerandos del fallo poco más de una hora, pasado el mediodía de este jueves.

La lectura tuvo varios puntos de cuestionamientos, en torno a los tres legajos acumulados en los cuales se imputa a Allende. Los jueces criticaron el acuerdo hecho por las partes sobre la causa por enriquecimiento ilícito y señalaron discordancias entre la pericia contables y lo que finalmente se aceptó. Chemez remarcó que el MPF acordó con los defensores un enriquecimiento menor que el consignado por el propio perito contable del Ministerio Fiscal.

Dijo que el acuerdo no fue acompañado sobre el enriquecimiento no fue acompañado por toda la documentación probatoria que corresponde. Además, los jueces advirtieron que los fiscales omitieron registrar un departamento de calle Santiago del Estero. Sostuvieron que “del análisis de la documental surge clarísimo que el MPF confundió siempre un departamento con otro en el mismo edificio”. Y que dada esas “confusiones, se omitió incluir en patrimonio un departamento”. Puntualizaron que se trata del 6to B. “Si se hubiese incorporado, hubiese incrementado el patrimonio de Allende. Tenemos necesidad de mayor conocimiento sobre esto. Toda la documentación relativa a ese departamento fue adquirida y presentada en esta audiencia, cuando lo pedimos acá porque las partes no acompañaron las constancias de una supuesta compra. Esto no es tarea investigativa del tribunal, simplemente pedimos las constancias probatorias del acuerdo”, señalaron los jueces.

Una situación similar advirtieron para “8 caballos pura sangre y sus crías”; y preguntaron “por qué no se incorporaron 2 de 7 embarcaciones que pertenecen a Allende y otros imputados en el enriquecimiento ilícito”. (Fuente: Análisis Digital)