El concejal del Radicalismo Juan Ignacio Olano manifestó en Ahora Radio Cero que “son varios días en que el Intendente no cumple con la ordenanza de la combi para pacientes oncológicos”.

“La verdad que es una vergüenza, espero que reflexione y que no nos lleve a los concejales o a los vecinos a hacer un planteo en la justicia”, advirtió el edil del bloque de Juntos por el Cambio.

Asimismo, añadió que “espero que esto sea inmediato, hace casi dos meses que la ordenanza se sancionó y desde el ejecutivo se está haciendo caso omiso”, concluyó.

Por su parte, quien también se sumó al reclamo fue la ex paciente oncológica Eugenia Garbino, quien fue usuaria de la combi en su momento, y ahora es una de las referentes sociales que encabezó el reclamo para que se vuelva a prestar el servicio. ”Nos hablaron de una oficia donde reclamar si no te cubre la obra social y ellos se iban a ocupar de arreglarte todo, pero es una burocracia todo. Tampoco se juntaron para trabajar, no nos llamaron nunca, no sé si les interesa, no se ocupan de estas cosas que son importantísimas”, manifestó la vecina en diálogo con Ahora Radio Cero.

Además, acerca de la no implementación de la ordenanza, sostuvo que “es algo que no lo voy a entender nunca… ¿Qué cuesta, 300.000 pesos? Con todos los gastos que estamos haciendo…”.

“Yo creo que ya no se puede vetar, pero quedó ahí en stand by… algo vamos a lograr”, concluyó Garbino.