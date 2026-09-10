Los bomberos voluntarios de todo el país realizaron este jueves un "sirenazo" en reclamo de casi 60.000 millones de pesos que debe transferir el Gobierno de Javier Milei en concepto de los fondos establecidos en la ley 25.054, que regula y dispone el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV).

Las sirenas sonaron a las 10 de la mañana en todos los cuarteles del país por un reclamo que lleva tiempo y, según advierten los bomberos, el Ejecutivo hasta el momento desoye. Se trata del dinero que se recauda con el porcentaje establecido por ley en cada una de las pólizas de seguro que se pagan en la Argentina.

En todos los seguros (excepto los seguros de vida) un 0,3% es destinado a los bomberos. El dinero es recaudado por el Ministerio de Economía de la Nación y desde esa cartera es depositado en partes iguales a todas las instituciones del país.

Gualeguaychú no es ajena a la situación y por eso, a las 10 de la mañana, desde el Cuartel de Bomberos voluntarios hicieron sonar la sirena en reclamo de esta situación.

Debido a las dificultades económicas que atraviesan los bomberos de la ciudad, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para crear una retribución ciudadana y voluntaria destinada a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San José de Gualeguaychú.

La medida establece un aporte mensual equivalente a 0,5 UTM (actualmente en $1.463,50), que será incorporado en la misma boleta de la Tasa General Inmobiliaria. La contribución alcanzará a propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad, pero no será obligatoria.

Quienes no deseen abonarla podrán solicitar su desafectación ante la Dirección de Rentas, mediante un trámite simple. La solicitud podrá ser presentada por el titular registral o sus derechohabientes. También podrá realizarse de manera retroactiva, siempre que el importe no haya sido abonado.

Los fondos recaudados serán depositados en una cuenta bancaria de titularidad de Bomberos Voluntarios y tendrán un destino específico. Podrán utilizarse para la compra de equipamiento y maquinarias, la capacitación y entrenamiento del personal, obras de infraestructura y otros gastos logísticos vinculados al servicio que presta la institución.

El proyecto reconoce el rol de Bomberos Voluntarios en la atención de incendios, emergencias médicas, rescates y eventos de protección civil. También plantea la necesidad de acompañar la modernización de su infraestructura y fortalecer su capacidad operativa para brindar respuestas más eficientes ante situaciones de emergencia.

La ordenanza dispone, además, que Bomberos Voluntarios deberá presentar informes semestrales ante el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. Allí deberá detallar el balance del período, el programa de inversiones, el destino de los fondos recaudados y los resultados obtenidos.