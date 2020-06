Reclamo de dueños y concesionarios de canchas: "nos estamos fundiendo"

Uno de los propietarios explicó que “no solo son cien días sin ingreso de dinero, a eso hay que sumarle que el pasto sintético se paga en dólares el cual hoy cuesta casi el doble”. En esa línea, señalaron que el alquiler de un predio ronda entre los 30.000 a 50.000 pesos, a esto hay que sumarle la luz, los impuestos, los seguros, la emergencia médica, los proveedores e insumos. Todo hace a una suma aproximada a más de 100.000 pesos fijos por mes. Realmente no sabemos qué hacer. Necesitamos una respuesta, no puede ser que les estemos suplicando” insistieron.

Los propietarios destacaron la lucha de las academias y gimnasios por reabrir sus espacios, e insistieron en reiniciar también la actividad.

Sobre esto, explicaron que a nivel provincial ya fue presentado un protocolo, teniendo en cuenta diversos puntos a favor, por ejemplo: estará bien individualizado quienes son las personas que entren a los predios (nombre, apellido, dirección, teléfono); se trabajará con turnos reducidos, con personas que no comprendan el grupo de riesgo y sobre todas las cosas, con chicos que no hayan tenido contacto con personas provenientes de zona de riesgo. Un propietario agregó: “cada cancha tiene su clientela, son chicos del barrio, los conocemos bien y sabemos que es gente que no ha salido de la ciudad”.

Asimismo, manifestaron “qué mejor que el deporte se realice en un espacio privado con un seguimiento estricto y acondicionado para recibir gente. Todo lo contrario a un descampado o una placita de barrio, donde el control se hace imposible.”

Por último, “Necesitamos que la provincia delegue a los municipios la facultad de habilitar las actividades, ya que cada municipio sabe mejor que nadie en qué situación se encuentra para ir flexibilizando algunos deportes o sectores”, concluyeron.