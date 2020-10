Reclamos justos vs privilegios: El director del Hospital le respondió a los trabajadores

Consideró que “en una situación tan particular (por la pandemia) generamos condiciones de organización que nos permitieron haber estado y estar a la altura de las circunstancias, garantizando los cuidados de la población".

"Sorteamos dos meses muy complicados para los cuales nos habíamos preparado en agosto y septiembre con una sobre exigencia del sistema sanitario, donde pudimos dar respuestas y garantizar el acceso a todos los gualeguaychuenses a la salud, además de brindar cuidado a todas las personas afectadas por el covid-19”, expresó.

Detalló que “tuvimos 1000 casos en la ciudad, muchos de los cuales cursaron la enfermedad en sus domicilios, trasladando la atención y los cuidados a cada uno de los hogares. También sumamos dos hoteles y la instalaciones del Obispado de Gualeguaychú para alojar a personas con la enfermedad, además de las modificaciones en las cuatro salas del Hospital”.

“Más allá de los inconvenientes que ocasionó y está ocasionando la pandemia, no hay dudas que ha permitido, en un punto, que la salud comience a tomar un lugar distinto, protagónico en la agenda política en general, poniendo en evidencia la sobreexigencia muchas situaciones que estructuralmente responden a una deuda de años para con la salud”, afirmó.

El conflicto con los trabajadores del Hospital

En otro tramo de la exposición, Piaggio destacó el “empeño que se puso para cuidar a quienes nos cuidan en el hospital –en referencia a los trabajadores y trabajadoras de la salud–, que han dado muchísimo en este tiempo y que vienen apoyando una labor tan trascendente”.

El director no esquivó al reclamo de un sector de trabajadores de la Salud del hospital, y manifestó que “hay que separar dos situaciones":

"Una es un reclamo justo que tiene que ver con una adecuación salarial y reivindicación de los derechos en salud, que son planteos estructurales lógicos, como los reclamos de enfermería y la necesidad de generar condiciones para dar respuestas a los pedidos, que son por demás justos”, opinó Piaggio.

Continuó: “Pero hay otras situaciones que tienen más que ver con el trabajo que nosotros desarrollamos con la necesidad de ir ordenando y transparentando distintos procesos, y eso obviamente ha implicado que haya situaciones en las cuales trabajadores y trabajadoras de la salud que han tenido privilegios, condiciones que no son apropiadas, como la de los que no vienen a trabajar todos los días como corresponde o que no cumple con las horas o los casos en los que una misma persona tiene dos cargos y trabajan por uno e inclusive por menos de uno. Y cuando venimos marcando esas situaciones, es lógico que se generen tensiones”, sostuvo el también Secretario de Salud Municipal.

Finalmente, dejó bien en claro que “las dos situaciones no es lógico que estén juntas, porque, reitero, una es un reclamo justo y el otro es el de pretender sostener algunos privilegios o condiciones que no corresponden”.

