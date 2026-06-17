El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, transita sus horas más complejas y se concentra en la preparación del informe de gestión que brindará en la Cámara de Senadores con intención de hacer frente a los pedidos de interpelación de la oposición y algunos aliados.

El ministro coordinador, de bajo perfil por estos días, estima asistir el jueves 2 de julio a la Cámara Alta, aunque la mesa política madura la posibilidad de postergarlo a martes 7 del mismo mes en caso de demorarse con los preparativos.

La Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales que coordina Ignacio Devitt se prepara para recopilar las consultas de los distintos bloques y activar el operativo que desplegará para evacuar las dudas.

Asimismo, se espera que la parte inicial de la exposición del ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, contemple las explicaciones en torno a las diferencias en las declaraciones juradas que el funcionario admitió en la entrevista que brindó luego de hacer pública la de 2025.

"La idea es ir a dar la cara. No dejarse correr por la oposición ni por senadores que responden a algunos gobernadores", planteó una fuente del entorno de Adorni a este medio.

Con la presencia del exvocero en el Senado, los libertarios aspiran a "desactivar los intentos de impulsar la moción de censura" de algunos legisladores que aspiran a remover al jefe de Gabinete.

Fuente: NA