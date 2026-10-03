La gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raees) permite recuperar materiales, evitar su disposición incorrecta y garantizar que estos residuos reciban un tratamiento adecuado para volver al circuito productivo.

Durante este año se han realizado dos envíos para su tratamiento especializado, que en conjunto alcanzaron los 28.700 kilos. El primer envío se concretó en abril, con 35 bolsones y un total de 14.700 kilos de materiales recuperados. En septiembre se realizó un segundo traslado, que alcanzó los 14.000 kilos. Los residuos son enviados a Puro Scrap, empresa especializada ubicada en la provincia de Buenos Aires, donde reciben el tratamiento correspondiente para la recuperación de sus componentes.

Esta iniciativa permite que materiales con valor puedan reingresar al ciclo productivo, al mismo tiempo que evita que estos elementos terminen en los sitios de disposición final, en basurales o dispersos en sectores no autorizados de la ciudad.

“Cada aparato que llega a una Estación Verde y recibe el tratamiento correspondiente es un residuo que deja de ser un problema para transformarse en un recurso. Desde la Subsecretaría buscamos sostener una política de gestión que permita recuperar materiales, reducir aquello que llega a disposición final y garantizar que los residuos electrónicos tengan un destino ambientalmente seguro”, destacó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Los Raees comprenden distintos dispositivos de uso cotidiano que, una vez finalizada su vida útil, requieren un tratamiento especial. Entre ellos se encuentran los equipos de línea blanca, como heladeras, lavarropas y cocinas; los de línea marrón, como televisores y equipos de audio; y los de línea gris, como computadoras, celulares, notebooks e impresoras.

Por su composición, estos residuos no deben mezclarse con los residuos domiciliarios habituales. Los aparatos deben entregarse completos y sin desarmar, ya que esto facilita su clasificación, recuperación y posterior tratamiento.

Tres Estaciones Verdes para una disposición responsable

Para facilitar la incorporación de este hábito en los hogares, los vecinos pueden acercar sus aparatos eléctricos a las Estaciones Verdes municipales ubicadas en:

- Zona Sur: en la calle Tropas y Presidente Perón, frente al predio del ex Frigorífico.

- Zona Oeste: en bulevar Martínez y Maestra Torrilla.

- Zona Norte: en la calle 504 y Mosto, frente a la cancha del Club Sudamérica.