De acuerdo a datos oficiales reportados al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) hasta el 1 de junio, Entre Ríos se posiciona entre las provincias con mejores niveles de cobertura del país en grupos estratégicos. En la población pediátrica de entre 6 y 24 meses, la provincia ya alcanzó al 60,22 por ciento de la población objetivo, ubicándose entre las tres jurisdicciones con mayores porcentajes de vacunación. Asimismo, en embarazadas registró una tasa del 60,03 por ciento, también entre las más altas a nivel nacional.

En ese sentido, el director general de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, remarcó la importancia de aprovechar esta instancia para acceder a la inmunización. "Estamos en un momento ideal para vacunarse porque el virus todavía no ha llegado a su pico máximo. La vacuna necesita aproximadamente dos semanas para generar protección, por eso es importante aplicársela ahora", señaló.

El escenario epidemiológico actual exige mantener y profundizar las acciones preventivas. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la circulación de influenza viene registrando un crecimiento sostenido desde comienzos de marzo y se espera que continúe en ascenso durante las próximas semanas, en coincidencia con el período de mayor actividad estacional del virus.

"El virus recién está empezando a circular y su pico máximo se espera para julio, por lo que es importante que las personas de riesgo se acerquen a vacunarse", agregó Garcilazo. Se recordó que la vacunación antigripal está destinada a las personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personal de salud y personas con factores de riesgo.

"El objetivo principal de la campaña es que las personas que integran los grupos de riesgo no evolucionen hacia cuadros graves que requieran internación o cuidados complejos. La herramienta básica y fundamental para lograrlo es la vacunación", explicó el especialista, y agregó: "Tenemos vacunas disponibles en todos los vacunatorios de la provincia y contamos con stock suficiente para avanzar durante toda la temporada".

Según resaltaron desde la cartera sanitaria, “la vacunación constituye la herramienta más eficaz para prevenir formas graves de la enfermedad, reducir hospitalizaciones y evitar la sobrecarga de los servicios de salud durante los meses de invierno”. Por ello, instan a las personas incluidas en los grupos priorizados a acercarse a los vacunatorios habilitados para recibir gratuitamente la dosis correspondiente.