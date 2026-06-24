La Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por bajas temperaturas para Gualeguaychú y la región.

Este nivel de alerta indica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas.

Ante este contexto, se recomienda adoptar medidas preventivas para reducir los efectos del frío intenso y evitar situaciones de riesgo. Entre las principales recomendaciones, se sugiere mantener una adecuada calefacción de los ambientes, siempre con buena ventilación; abrigarse con varias capas de ropa liviana; proteger cabeza, manos y pies; evitar los cambios bruscos de temperatura; y no permanecer al aire libre durante períodos prolongados, especialmente en las horas de menor temperatura.

También se recuerda la importancia de mantener una alimentación e hidratación adecuadas, evitar el consumo de alcohol y no fumar en espacios cerrados. En el caso de personas que se encuentren bajo tratamiento médico, se recomienda continuar con la medicación indicada y realizar los controles correspondientes.

Desde el área se hace especial hincapié en el uso seguro de artefactos de calefacción, con el objetivo de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Ante síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, debilidad o somnolencia, se debe ventilar inmediatamente el ambiente, apagar los artefactos de combustión y solicitar asistencia médica.