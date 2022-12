El acto contó con la presencia de la viceintendenta Lorena Arrozogaray, el Secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente, Martín Roberto Piaggio, el presidente de la Caja Municipal de Jubilaciones, Gustavo Vela y el Director de Deportes Municipal, Adrián Romani.

Gualeguaychú estuvo muy bien representada en la Edición 2022 de los Juegos Nacionales Evita, la máxima cita del deporte argentino, que se volvieron a realizar desde el 24 al 29 de octubre en la ciudad de Mar del Plata después de la pandemia,

Los Juegos Evita son reconocidos como el evento más grande de Latinoamérica, y este año lo volvió a demostrar con un total de 55 disciplinas (43 convencionales y 12 adaptadas), en donde asistieron un total de 25 mil deportistas representando a todas las provincias del país.

La delegación de Gualeguaychú que logró su pase a la instancia Nacional estuvo integrada por 58 deportistas y 15 asistentes técnicos, una cifra que constituye un récord de participación para la ciudad en el certamen, siendo la tercera delegación más numerosa de la provincia.

La participación de Gualeguaychú en las finales nacionales se dio en las siguientes disciplinas: Básquet 5x5 Masculino Sub 17, Basquet 5x5 Femenino Sub 15, Básquet 3x3 Masculino Sub 14, Natación, Boxeo, Atletismo, Handbal Escolar, Handbal Playa, Goalball, Natación Adaptada, Rugby Femenino y Tiro con Arco.

Los representantes locales, que fueron abanderados previo a su partida por el intendente Martin Piaggio, tuvieron una notable participación y aportaron al medallero de la provincia un total de 5 medallas: tres de oro, una de plata y la restante de bronce.

Las medallas de Gualeguaychú

Medalla de Oro - Básquet 3x3 Sub 14 Masculino

El equipo de la ciudad estuvo integrado por Nahir Martínez, Benjamín Beber, Bernabé Wessoloski y Cristhian SÁNCHEZ. Entrenador: Alfredo Sánchez.

Medalla de Oro - Tiro con Arco. Modalidad Equipo Mixta

El equipo mixto de Tiro Arco conformado por la gualeguaychense Ernestina Fernández y Juan Pedro Perini de Chajarí, con el acompañamiento del entrenador local Darío Valli.

Medalla de Oro - Boxeo 52 kg.

Ayrton Araujo, boxeador de Gualeguaychú, representante del gimnasio Camioneros, junto a su entrenador Ángel Dulche.

Medalla De Plata - Natación Adaptada - 25 metros Espalda

Máximo Rojas, junto a su entrenadora Valentina Rivera participaron en la Categoría S14.

Medalla De Bronce - Natación Adaptada - 25 metros Estilo Libre

Máximo Rojas – Categoría S14.