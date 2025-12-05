En el corazón del Parque de la Estación, donde la memoria del ferrocarril sigue presente en cada rincón, se preserva el patrimonio histórico mediante el acompañamiento de personas como Ramón Pedro Callero, dedican su tiempo y esfuerzo a rescatar la identidad ferroviaria de la ciudad.

En este marco, funcionarios del Gobierno entregaron un presente institucional en reconocimiento al trabajo sostenido que Callero realiza desde hace años, aportando objetos históricos, fotografías, uniformes y piezas de gran valor para el Museo Ferroviario.

Ramón trabajó durante décadas en el galpón de máquinas de la Estación (hoy Museo del Carnaval) y desde la reinauguración del Museo Ferroviario se convirtió en uno de los colaboradores más comprometidos. Su aporte no se limita a la entrega de materiales: también participa activamente en el mantenimiento y la pintura de las piezas exhibidas al aire libre, tarea fundamental para garantizar su preservación.

Puede interesarte

Recientemente, el Museo incorporó una nueva donación realizada por Callero: un equipo de agua de Ferrocarriles Argentinos, parte de su vida laboral y testimonio de una época que marcó profundamente el desarrollo de Gualeguaychú. Cada objeto entregado no solo enriquece la colección, sino que transmite vivencias, dedicación y el legado de quienes hicieron del ferrocarril un motor de progreso.

El Museo Ferroviario invita a la comunidad a conocer estas piezas emblemáticas y a recorrer un espacio que se consolida como referencia cultural para vecinos y visitantes:

Martes a viernes: 8 a 15 h

Sábados, domingos y feriados: 8 a 12 h y 13 a 17 h

Ubicación: Parque de la Estación, entre Maipú y Maestra Piccini.